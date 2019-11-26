Число жертв в результате землетрясения в Албании возросло до 18 человек

КИЕВ. 26 ноября. УНН. По меньшей мере 18 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в Албании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Koha.

"Количество жертв землетрясения в Албании достигло 18", - сообщили в СМИ.

Также отмечается, что 600 человек, которые получили ранения - были госпитализированы.

Напомним, ранее сообщалось о 13 погибших в результате землетрясения в Албании.

Также напомним, что землетрясение произошло сегодня утром, 26 ноября.