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Число жертв в результате землетрясения в Албании возросло до 18 человек

Число жертв в результате землетрясения в Албании возросло до 18 человек

КИЕВ. 26 ноября. УНН. По меньшей мере 18 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в Албании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Koha.

"Количество жертв землетрясения в Албании достигло 18", - сообщили в СМИ.

Также отмечается, что 600 человек, которые получили ранения - были госпитализированы.

Напомним, ранее сообщалось о 13 погибших в результате землетрясения в Албании.

Также напомним, что землетрясение произошло сегодня утром, 26 ноября.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, жертвы, Албания
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