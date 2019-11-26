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Ситуация на Донбассе: боевики 6 раз нарушили режим тишины

Ситуация на Донбассе: боевики 6 раз нарушили режим тишины

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В течение суток боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центр ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, 4 обстрелы позиций украинских защитников боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": трижды неподалеку Старогнатовки - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Широкино - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Российские оккупанты продолжают вести провокационные обстрелы в непосредственной близости от границ участка разведения № 3. Расчет вооруженных формирований Российской Федерации очевиден. Спровоцировав огонь они надеются на то, что наши защитники попадут по участку разведения № 3 "Петровское". Все эти действия со стороны ЗФ РФ происходят накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы по укреплениям Объединенных сил: у Крымского и Луганского - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

"За сутки потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил боевики от начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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