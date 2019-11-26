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Штаб ООС: боевики осуществляют провокации накануне встречи контактной группы в Минске

Штаб ООС: боевики осуществляют провокации накануне встречи контактной группы в Минске

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Российские оккупанты совершили провокационные обстрелы неподалеку от участка разведения № 3 "Петровское", провоцируя военных на огонь. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает корреспондент УНН.

"Российские оккупанты продолжают вести провокационные обстрелы в непосредственной близости от границ участка разведения № 3. Расчет вооруженных формирований Российской Федерации очевиден. Спровоцировав огонь они надеются на то, что наши защитники попадут по участку разведения № 3 "Петровское", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что все эти действия со стороны вооруженные формирования РФ происходят накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске.

Напомним, сегодня боевики 6 раз нарушали режим тишины.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, обстрелы, ООС
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