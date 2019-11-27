Отказом от украинского спирта Зеленский будет создавать рабочие места за границей, а не в Украине - Кинах

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Из законодательства Украины “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего” изъяли норму, которая предусматривала производство алкогольной продукции из спирта исключительно украинского происхождения. Зато в соответствующем законопроекте № 2300 предлагается предусмотреть разрешение на импорт спирта в Украине. И такой шаг является неправильным, так как наполнять бюджеты зарубежных стран. Такое мнение в комментарии УНН высказал Украинский политик, екскеривник правительства, председатель Украинского совета промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

“Это очень неправильный шаг. Это чревато тем, что мы будем создавать рабочие места за рубежом. Когда государство импортирует ту продукцию, которую она способна выработать сама. А мы способны производить необходимое сырье для производства продукции отрасли. В случае если так, то такое государство финансирует рабочие места за границей и пополняет зарубежные бюджеты. Это не правильно”, — отметил Кинах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Спиртовой” законопроект Зеленского нельзя принимать без заключения бюджетного комитета

По его словам, Украина не должна импортировать те товары и сырье, способна производить самостоятельно.

“Речь должны идти, в первую очередь, только о критическом импорте — то, что не производится в Украине. То составляющие для производства конечной продукции, современное оборудование, технологии. И это нормально, когда речь идет о критический импорт, чтобы дальше конкурентоспособную продукцию. А когда открывается граница для импорта той продукции, которую мы способны производить сами — это потеря рабочих мест и поступлений в бюджет”, — пояснил Председатель Украинского совета промышленников и предпринимателей.

Как писал УНН, так называемый “спиртовой” законопроект Зеленского предусматривает отказ Украины от украинского спирта.

Кроме того, по имеющейся информации УНН, правки Офиса Президента к законопроекту № 2300 (в рамках подготовки документа ко второму чтению) предусматривают разрешение на импорт спирта отдельными предприятиями с 2023 года.

А эти обстоятельства будут способствовать еще и контрабанде нелегального спирта в Украине с “Л/ДНР”, убежден экономист Александр Охрименко.