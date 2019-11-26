Трамп вновь назвал Украину коррумпированной

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон мог знать о причинах задержки военной помощи Украине — в частности, потому что она “считается коррумпированной страной”. Об этом Трамп написал в соцсети Twitter, передаёт УНН.

“Уважаемый адвокат Дон МакГан уже заявил, что я не сделал ничего плохого. Джон Болтон — патриот, и, возможно, знает, что я удерживал деньги для Украины, потому что она считается коррумпированной страной, и я хотел знать, почему соседние европейские страны также не вкладывают деньги”, — написал Трамп.

По его словам, Трамп хотел бы, чтобы Госсекретарь США Майк Помпео, министр енергетики Рик Перри, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани и многие другие свидетельствовали по делу, которое сам президент назвал “фальшивом обманом с импичментом” и “афёрой демократов”.

“То, что случилось со мной, никогда не должно случиться с другим президентом!” — добавил он.

Напомним, накануне стало известно, что Федеральный суд округа Колумбия обязал бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда МакГана подчиниться повестке, которая была направлена ему главой юридического комитета Палаты представителей США Джерролд Надлера в апреле, и появиться в Конгресс на слушания для дачи показаний по поводу случаев злоупотребления властью со стороны президента Дональда Трампа.

Как объясняет The Washington Post, постановление суда делает то, что МакГану придется давать показания перед Конгрессом в рамках процедуры импичмента Трампа. Американский Минюст уже заявил о намерении обжаловать это решение, отмечает издание.



Напомним,в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора со своим коллегой из США Дональдом Трампом последний сделал “не очень хорошую рекламу” для Украины.