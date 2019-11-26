В штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения

КИЕВ. 26 ноября. УНН. На участке разведения № 1 согласовали дату разборка временного мостового перехода, а у Петровского и Богдановка изъяли 4 взрывоопасных предмета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, на участке разведения № 1 (Станица Луганская), предварительно согласована дата разборка временного мостового перехода — на начало декабря. На КПВВ и у моста, работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению. ГСЧС Украины провело техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста.

На участке разведения № 2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, началась верификация СММ ОБСЕ результатов выполненных обязательств по разведению сил и средств. В общем, сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 43,52 гектара территории, изъято 79 взрывоопасных предметов, демонтировано 6 блиндажей и 3 вспомогательные сооружения.

На участке разведения № 3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, силами и средствами ГСЧС Украины проведено разборки 2 вспомогательных сооружений. Изъято 4 взрывоопасных предмета.

Напомним, на участке разведения № 3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, демонтировали фортификационные сооружения и других объектов военного назначения.