Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 ноября 2019 01:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Дело Иловайска" передали в СБУ
"Дело Иловайска" передали в СБУ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
5970
Версия для печати

В штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения

В штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения

КИЕВ. 26 ноября. УНН. На участке разведения № 1 согласовали дату разборка временного мостового перехода, а у Петровского и Богдановка изъяли 4 взрывоопасных предмета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, на участке разведения № 1 (Станица Луганская), предварительно согласована дата разборка временного мостового перехода — на начало декабря. На КПВВ и у моста, работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению. ГСЧС Украины провело техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста.

На участке разведения № 2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, началась верификация СММ ОБСЕ результатов выполненных обязательств по разведению сил и средств. В общем, сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 43,52 гектара территории, изъято 79 взрывоопасных предметов, демонтировано 6 блиндажей и 3 вспомогательные сооружения.

На участке разведения № 3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, силами и средствами ГСЧС Украины проведено разборки 2 вспомогательных сооружений. Изъято 4 взрывоопасных предмета.

Напомним, на участке разведения № 3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, демонтировали фортификационные сооружения и других объектов военного назначения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.