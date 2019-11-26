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В военной части во Львовской области не досчитались бронетанкового имущества на 8,9 млн грн

В военной части во Львовской области не досчитались бронетанкового имущества на 8,9 млн грн

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В одной из воинских частей Львовской области обнаружена недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Военной прокуратурой Западного региона Украины проведено изучение состояния сохранности военного имущества в одной из воинских частей Львовской области. Установлено, что в указанной воинской части проведена внеплановая инвентаризация материальных ценностей и, как следствие, выявлена недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн", - говорится в сообщении.

Указано, что такие правонарушения свидетельствуют о небрежном отношении воинских должностных лиц воинской части к службе, что проявилось в непринятии мер по обеспечению надлежащего учета, внутреннего контроля и сохранения бронетанкового имущества, которые привели к их нехватке.

По данному факту уже внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Западного региона Украины, а досудебное расследование - Территориальное управление ГБР, расположенное в г. Львове.

Напомним, 25 ноября завершено расследование по делу экс-руководителя Львовского бронетанкового завода.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, прокуратура
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