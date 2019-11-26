Данилов о встрече в "нормандском формате": ожидаем встречные шаги России во время переговоров

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандской формате" состоялся, а также добавил, что мы ожидаем встречные шаги России во время переговоров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандской формате" состоялся. В то же время мы ожидаем встречные шаги России во время переговоров", - сказал Алексей Данилов.

По его словам, Украина приложила все усилия к успешному проведению этой встречи: осуществлен обмен пленными, разведены силы и средства на трех участках в Станице Луганской, Золотом и Петровском, открыто мостовой переход в Станице Луганской.

Также секретарь СНБО Украины подчеркнул, что 13 тыс. человеческих жертв войны - факт, с которым должны считаться все.

"Этот мир нужен не только Украине, но и Европе. Наша общая задача - закончить эту войну", - добавил Алексей Данилов.

Также он отметил, что пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках Минских договоренностей и не прекратит незаконную оккупацию частей территории Украины - любое укрепление сотрудничества ведущих европейских стран с агрессором будет контпродуктивним и будет стимулировать РФ оказать давление на Украину.

Напомним, Зеленский заявил о начале подготовки к "нормандской встрече", которая запланирована на 9 декабря.