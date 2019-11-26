Украина и Эстония задекларировали намерения сотрудничать в сфере теробороны

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В рамках визита министра обороны Украины в Эстонскую Республику, сегодня, 26 ноября, в Таллинне состоялась встреча Андрея Загороднюка с министром обороны Эстонии Юри Луйком. Стороны обсудили актуальные направления сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран и наметили дальнейшие шаги сотрудничества, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.

Как сообщили в Минобороны, по результатам встречи была подписана Декларация о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны.

"Предметом документа определено сотрудничество в сфере разработки концепции территориальной обороны Украины и практической имплементации пилотного проекта в этой сфере в определенных территориально-административных единицах (областях) Украины.

Разработку проекта концепции территориальной обороны Украины планируется осуществить с учетом опыта создания и функционирования Эстонского Союза Обороны и добровольческой национальной оборонной организации Эстонской Республики", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонскую Республику.