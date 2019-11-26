В Одессе в кабинете врача-гинеколога велась скрытая видеосъемка: видео выкладывали на порносайт

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В кабинете врача-гинеколога Одесского областного онкологического диспансера обнаружили скрытую видеокамеру, которая в течение длительного времени снимала медосмотр женщин, после чего записи загружались на порносайт. Об этом пишет УНН со ссылкой на материалы дела из Единого судебного реестра.

Так, правоохранителями было установлено, что “неизвестный... опубликовал сборник видеозаписей порнографического характера с камеры видеонаблюдения, установленной в Одесском областном онкологическом диспансере ... в кабинете врача, который проводит процедуры УЗИ в гинекологическом отделении. В указанных видеоматериалах находятся записи от начала 2018 до апреля 2019-го года”, — говорится в документах суда.

Согласно решению суда, в деле фигурируют двое подозреваемых: врач и представитель компании, что настраивал интернет-поток на территории медучреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы стали больше смотреть порнографии

Полиция открыла уголовное производство и провела санкционированные обыски в помещении онкодиспансера и у самих подозреваемых. Во время обыска медучреждения была изъята видеокамера, системный блок компьютера, роутер. Во время обыска автомобиля врача нашли и изъяли флэш-накопитель. В свою очередь, во время обыска транспортного средства и квартиры сотрудника компании Интернет-провайдера, изъяли оргтехнику и накопители информации.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщал УНН, на большом экране в центре Хмельницкого показывали порно.