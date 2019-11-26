Мозаика "Море и рыбы": во Львове восстановили стену с рельефом

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Во Львове восстанавливают мозаику "Море и риби", размещенную на прежнем магазине "Океан" (ул. Владимира Великого, 26а). В этом году удалось восстановить стену и нанести рельеф, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко из-за погодных условий работы на объекте приостанавливают до следующего года. Все работы финансирует компания-застройщик.

"... мозаика должна быть полноценно восстановлена - насколько это возможно, используя 3D-визуализацию, имеющуюся информацию, чертежи. И для нас было очень важно, чтобы эти работы координировал господин Остап Патык.

Было определено, что восстановление будет происходить в три этапа, которые предусматривают отстройку стены, нанесение рельефа и выкладка мозаики.

Благодаря активной работе г. Остапа Патыка сегодня мы уже видим выстроенную стену, на которую нанесен рельеф. Остается нанести панно. То есть огромная работа уже сделана.

Сейчас работы будут приостановлены, объект законсервируют и в следующем году, с наступлением благоприятных погодных условий, работы будут восстановлены", - рассказал Андрей Москаленко.

Напомним, в июле во Львове уничтожили известную мозаику "Рыбки".

Как сообщал УНН, скандальную и разрушенную мозаику "Рыбки", которая находится на территории бывшего магазина "Океан", обещали полностью восстановить через 2-3 месяца.