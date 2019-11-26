НБУ укрепил гривну и получил 12,3 млрд грн ущерба

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Национальный банк Украины в результате укрепления гривни к иностранным валютам за период января-сентября 2019 года на 13% получил ущерб на 12,3 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр НБУ.

В промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности регулятора за 9 месяцев отмечается, что ущерб включает нереализованные расходы от переоценки финансовых инструментов в иностранной валюте и монетарном золоте в сумме 42,4 млрд грн, что будет компенсирован соответствующим резервом переоценки, который составляет 80,4 млрд грн.

В результате по состоянию на конец сентября 2019 года прибыль к распределению составляет около 30 млрд грн. В то же время Законом о Государственном бюджете Украины на 2020 год предусмотрено перечисление Национальным банком средств в Государственный бюджет Украины в сумме 40,7 млрд грн.

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Напомним, Национальный банк обновляет банкнотно-монетный ряд гривны, вводя новые банкноты номиналом 50 и 200 гривен с усовершенствованной системой защиты.