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Папа Римский видит позитив в переговорах между Россией и Украиной

Папа Римский видит позитив в переговорах между Россией и Украиной

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Папа Римский Франциск комментируя тему восстановления мира на планете, как образец привел переговоры между Украиной и Россией в нормандской формате. Об этом пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

“Все, что можно сделать для того, чтобы остановить производство оружия, остановить войны, стимулировать переговоры при посредничестве посредников, должно делаться регулярно, и это дает результаты. Например, в случае Украины и России речь шла не об оружии, а о переговорах по обмену пленными, и это было положительно. Сейчас стороны планируют установить особый режим управления на Донбассе. Ведутся дискуссии. Это положительный шаг”, — отметил Франциск.

Понтифик отвечал на вопросы журналистов на борту самолета, летевшего в Рим из Японии, которую ранее тот посетил с апостольским визитом. Следует заметить, что пролетая над Россией Папа направил поздравление президенту РФ Владимиру Путину, в частности, пожелав ему мира.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал оценить риски использования атомной энергии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Папа Римский, Франциск
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