Гонтарева про Луценко и Шокина: они неэффективны и коррумпированы

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала "неэффективными и коррумпированными" бывших руководителей Генеральной прокуратуры Украины Виктора Шокина и Юрия Луценко. Об этом она заявила во время выступления в Лондонской школе экономики, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Я работала с генпрокурорами Шокиным и Луценко, они неэффективны и коррумпированы. Мы передали тонны информации о злоупотреблениях тогдашнего руководства „Приватбанка“, кого привлекли к ответственности?”, — отметила она.

Гонтарева подчеркнула, что президенту Украины Владимиру Зеленскому время “продемонстрировать свою независимость” от бывшего владельца “Приватбанка”, украинского олигарха Игоря Коломойского.

“Коломойский запугивает не только меня, не только реформаторов, а все население Украины ... Международное сообщество должно направить сильный сигнал по поводу того, кто является настоящим дьяволом на украинской территории”, — заявила Гонтарева.

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В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров “Приватбанка”, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, по его докапитализации целом государство потратило более 155 млрд гривен.

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Как заявили в НБУ, до национализации “Приватбанка” нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.

Бывший акционер “Приватбанка” Игорь Коломойский назвал “бредом” опубликованные Национальным банком Украины данные.

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