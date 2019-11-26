Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 ноября 2019 01:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Дело Иловайска" передали в СБУ
"Дело Иловайска" передали в СБУ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3825
Версия для печати

Украина объявила международный тендер на строительство моста в Запорожье

Украина объявила международный тендер на строительство моста в Запорожье

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства моста через реку Днепр в г. Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

На портале отмечается, что соответствующий тендер две недели назад поручил Службе автомобильных дорог подготовить и объявить Премьер-министр Алексей Гончарук.

“Этот мост должен наконец разрешить острую транспортную проблему в Запорожье. Она накапливалась годами, потому что мост никак не могли достроить. Сегодня сделан реальный шаг. Надеюсь, уже весной начнутся реальные работы, чтобы соединить транспортной магистралью левый и правый берега Днепра”, — отметил Гончарук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Станице Луганской открыли отстроенный пешеходный мост

Отмечается, что после определения победителя начнется строительство первой очереди объекта, которую планируется полностью завершить за несколько лет.

В первую очередь строительства входит 21 искусственное сооружение, в том числе два моста через русло реки Днепр с выездами на прибрежных магистраль и проспект Соборный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гончарук рассказал о строительстве дорог: в “Укравтодоре” до сих пор воруют

“Впереди — большой пласт работы. Ответственность Укравтодора и Министерства инфраструктуры велика. Но я убежден, что справятся”, — отметил Гончарук и добавил, что международный тендер — это возможность провести его прозрачно и эффективно.

Напомним, глава Укравтодора заявил, что планирует привлекать иностранное финансирование на следующий год.

Источник: УНН
Теги: Укравтодор, Запорожье и Запорожская область, тендеры, Мининфраструктуры, мосты, Алексей Гончарук
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.