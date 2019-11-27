Трех американцев признали невиновными после того, как они отсидели в тюрьме 36 лет

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В США трое мужчин, которые отсидели в тюрьме 36 лет за ложными обвинениями, признали невиновными и отпущены на свободу. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Альфреда Честната, Эндрю Стюарта и Рэнсома Уоткинса приговорили к пожизненному заключению в 1984 году, признав виновными в убийстве 14-летнего подростка. На тот момент они сами были подростками.

Дело решили пересмотреть после того, как один из заключенных написал письмо, приведя новые доказательства своей невиновности. 25 ноября суд в городе Балтимор снял с осужденных все обвинения.

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После освобождения Честната, Стюарта и Уоткинса представитель прокуратуры Балтимора Мэрилин Мосби заявила, что их посадили по вине полиции и прокуратуры. Она отметила, что в ходе следствия правоохранители проигнорировали свидетельства нескольких свидетелей, которые называли убийцей другого человека.

Другой подозреваемый в этом убийстве умер в 2002 году.

Напомним, Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян.