ГПУ подозревает судью в вынесении неправосудных решений для завладения недвижимостью в столице

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Судья подозревается в вынесении неправосудного решения для завладения недвижимостью в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Генпрокуратуры Украины.

“Прокуратура совместно с СБУ пресекли деятельность преступной организации, связанную с незаконным отчуждением объектов недвижимости в Киеве, в которой, как считает следствие, причастен был судья”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, участники группировки использовали поддельные документы, несанкционированный доступ в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и решения судов, которые в дальнейшем были отменены. По результатам таких действий в течение 2017-2019 годов в столице отчуждено 3 земельных участка, 8 квартир, 2 дома, 33 паркоместа и гараж.

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В этом производстве прокуратура объявила подозрение судьи по ч. 1 ст. 375 УК Украины (вынесение заведомо неправосудного решения судьи). В отношении еще шестерых подозреваемых применены меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, судьи, признала имущество Минобороны в оккупированном Крыму собственностью РФ, дали 12 лет.