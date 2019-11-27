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Автоконцерн Audi сократит 9,5 тысячи рабочих мест

Автоконцерн Audi сократит 9,5 тысячи рабочих мест

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Немецкий автоконцерн Audi планирует к 2025 году сократить в Германии 9,5 тысячи рабочих мест. Это является частью соглашения, заключенного между руководством концерна и производственным советом, сообщила компания во вторник, 26 ноября, передает УНН со ссылкой на DW.

Вследствие этих мер компания рассчитывает сэкономить шесть миллиардов евро, которые планируется инвестировать в проекты по электрификации и цифровизации.

Согласно действующему тарифному соглашению, руководство Audi обязалось до 31 декабря 2029 года не увольнять сотрудников в связи с производственной необходимостью. Вместо этого рабочие места будут сокращены за счет текучести кадров и новой более привлекательной программы раннего выхода на пенсию. Кроме того, часть сотрудников, чьи места подпадут под сокращение, получит возможность переквалифицироваться.

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В то же время дочерняя компания концерна — Volkswagen планирует создать до двух тысяч рабочих мест для специалистов в сфере электромобилей и оцифровки. “Во времена потрясений мы делаем Audi более ловким и эффективным”, — заявил генеральный директор концерна Врат Шот, цитирует агентство AFP.

Audi также планирует оптимизировать производственные мощности на двух заводах в Ингольштадте и Некарзульм и оснастить их для производства новых электрокаров.

Напомним, в Германии призывают отменить восьмичасовой рабочий день.

Источник: УНН
Теги: Германия, сокращения, завод, автомобили
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