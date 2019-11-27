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Трамп заявил, что не поручал Джулиани начать в Украине расследование по делу Байдена

Трамп заявил, что не поручал Джулиани начать в Украине расследование по делу Байдена

Рудольф Джулиани

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для организации расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Слова президента США приводит во вторник агентство Bloomberg, передает УНН.

“Нет, я не давал ему таких поручений”, — сказал американский лидер в интервью радиоведущему Биллу О’Райли, размещенном на его сайте. Трамп также подчеркнул, что считает Джулиани борцом с преступностью.

На вопрос о том, чем Джулиани занимался в Украине, президент США ответил: “Вам следует спросить об этом Руди”. “У Руди есть другие клиенты, кроме меня. За эти годы он много работал в Украине”, — добавил хозяин Белого дома.

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Личный адвокат Трампа Руди Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждение неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 президентских выборах.

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Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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