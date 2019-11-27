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Свитолина и Ястремская будут выступать на первом турнире будущего сезона

Свитолина и Ястремская будут выступать на первом турнире будущего сезона

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Стал известен первый турнир нового сезона в котором примут участие ведущие теннисистки Украины, сообщает УНН со ссылкой на Twitter турнира.

Шестая ракетка мира Элина Свитолина и 22 ракетка мира Даяна Ястремская выступать в основной сетке турнира WTA Premier в Брисбене (Австралия).

Также на турнир заявились еще пять представительниц первой десятки рейтинга WTA, в том числе его лидер Эшли Барти, вторая ракетка мира — Каролина Плишкова и третья ракетка мира Наоми Осака.

Примечательно, что Свитолина является победительницей турнира 2018 года. А в прошлом году финалисткой стала Леся Цуренко.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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