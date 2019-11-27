Трамп заявил о готовности объявить террористическими группировками наркокартели из Мексики

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности объявить мексиканские наркокартели иностранными террористическими организациями. С таким заявлением американский президент выступил в интервью американскому радиоведущему Биллу О’Райли, фрагмент которого был опубликован во вторник в его Twitter, передает УНН.

Трампу был задан вопрос о том, намерен ли он объявить наркокартели, действующих на территории Мексики, иностранными террористическими организациями. “Они будут объявлены, — сказал Трамп. — Послушайте, мы ежегодно теряем 100 тыс. Человек из-за того, что происходит, и из-за того, что проникает к нам из Мексики”.

“Они точно будут объявлены (террористическими организациями), — подчеркнул американский лидер. — Я работал над этим последние 90 дней. Поймите, объявить (ту или иную организацию террористической) не так просто, необходимо пройти процесс, и мы плотно этим занимаемся”.

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В понедельник глава МИД латиноамериканского государства Марсело Эбрард заявил о том, что правительство Мексики не считает необходимым приравнивать наркокартели, орудующие в стране, к террористическим группировкам. По его словам, это повлечет вмешательство со стороны США во внутренние дела страны.

С января по октябрь этого года жертвами насилия в Мексике стали более 29,5 тыс. человек. Ответственность за небывалый разгул насилия в стране в значительной степени лежит на наркомафии. В начале сентября президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности граждан своей главной задачей. Ранее он неоднократно заявлял, что власти намерены делать ставку на урегулирование конфликтов с помощью диалога, а не применения силы.

Напомним, ранее Трамп заявил, что думает объявить американских антифашистов террористической организацией.

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