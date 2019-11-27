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В штате Вашингтон у здания школы произошла перестрелка, есть пострадавшие

В штате Вашингтон у здания школы произошла перестрелка, есть пострадавшие

КИЕВ. 27 ноября. УНН. По меньшей мере два человека пострадали во вторник в результате стрельбы возле начальной школы в городе Ванкувер американского штата Вашингтон. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса шерифа округа Кларк, передает УНН.

Пострадавшие были доставлены в больницу, об их состоянии пока ничего неизвестно.

Полиция установила личность нападавшего и начала преследование, во время которого подозреваемый покончил жизнь самоубийством.

Ряд прилегающих улиц пока перекрыт для проведения расследования.

По данным местной газеты The Columbian, инцидент произошел на автомобильной стоянке у здания школы во второй половине дня, когда занятия уже закончились.

Напомним, в середине ноября в Калифорнии (США) 16-летний юноша открыл огонь в здании школы. Он ранил пятерых учеников. Двое из них впоследствии скончались. Сам нападающий после нападения выстрелил себе в голову, после чего находился в больнице, пока не умер. Представители правоохранительных органов отмечали, что юноша тщательно спланировал нападение. 

Позже на школьном футбольном матче в США состоялась другая стрельба.

Источник: УНН
Теги: США, Вашингтон, школа, стрельба
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