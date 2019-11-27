В Донецкой области пятеро молодых людей пытали и убили мужчину ради 5 тыс. гривен

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Группа молодых парней в возрасте от 17 до 21 года ограбили, пытали и убили мужчину ради 5 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

“Красноармейским микрорайонным судом объявлен обвинительный приговор 4 местным жителям, которые признаны виновными в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище) и п.9, п.12 ч.2 cт.115 (умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление) УК Украины. К пятому соучастнику преступления применены принудительные меры медицинского характера”, — говорится в сообщении.

Суд установил, что в августе 2015 года 17-летний парень вместе с четырьмя товарищами в возрасте от 17 до 21 года проник в дом своего отчима с целью завладения его денежными средствами. Когда владелец жилья от жестокого избиения потерял сознание, нападавшие связали его и вывезли на автомобиле в лесополосу, где продолжили допрос для установления местонахождения сейфа, в котором он хранил ценные вещи.

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Отмечается, что “выбитую” из мужчины информацию юноши сообщили пасынку, который остался в доме, и последний с похищенными деньгами в сумме 5 тысяч грн прибыл в лесопосадочную полосу и присоединился к избиению отчима. “В дальнейшем нелюди перевезли жертву в центр города и с целью сокрытия следов преступления задушили веревкой, сожгли лицо и, привязав к телу два шлакоблоки, бросили в водоем”, — рассказали правоохранители.

“Суд назначил четырем преступникам, в том числе пасынку убитого, от 8 до 12 лет за решеткой и в пятый соучастника, который страдает психической болезнью, применил принудительные меры медицинского характера в виде помещения в лечебное учреждение со строгим наблюдением”, — отметили в пресс-центре.

Добавляется, что Красноармейская местная прокуратура, которая поддерживала в суде публичное обвинение, считая наказание для убийц слишком мягким, готовит на указанный приговор апелляционную жалобу.

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