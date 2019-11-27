Официальный курс гривны установлен на уровне 23,98 грн/доллар

КИЕВ. 27 ноября. УНН. На 27 ноября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,98 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 ноября установлены на таком уровне:

23.982702 грн за доллар;

26.428938 грн за евро;

0.374590 грн за российский рубль;

30.833504 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 26 ноября курс всех указанных валют упал.