Новости: Экономика
Среда, 27 ноября 2019, 06:15 • УНН • 4305
Официальный курс гривны установлен на уровне 23,98 грн/доллар
КИЕВ. 27 ноября. УНН. На 27 ноября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,98 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 ноября установлены на таком уровне:
23.982702 грн за доллар;
26.428938 грн за евро;
0.374590 грн за российский рубль;
30.833504 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 ноября курс всех указанных валют упал.
Источник: УНН