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На сегодня установлена цена на банковские металлы

На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 27 ноября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины состоянию на 27 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1123.938209 грн;

Серебро — 13.007806 грн;

Платина — 687.787097 грн;

Палладий — 1383.284810 грн.

По сравнению с 26 ноября курс всех металлов упал, кроме палладия, курс которого вырос.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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