ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 27 ноября. УНН. 26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

неподалеку от Луганского и дважды у Крымского — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского — из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия;

у Троицкого — со станковых противотанковых гранатометов.

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7 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:

четыре раза неподалеку от Старогнатовки — из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды вблизи Широкино — со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Березового — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вчера, 26 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не было.