Мать с детьми на Прикарпатье попала в больницу с отравлением

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Мать с двумя детьми с признаками отравления госпитализированы на Прикарпатье, причина отравления устанавливается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"26 ноября 2019 года в приемное отделение Коломыйской ЦРБ с признаками отравления поступили гр. 1982 г.р., дети 2007 г.р. и 2008 г.р. Пострадавших детей в состоянии средней тяжести госпитализировали в Коломыйскую детскую больницу, мать госпитализирована в Коломыйскую ЦРБ, состояние - удовлетворительное", - сообщили в управлении.

Как отмечается, причина отравления устанавливается.

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