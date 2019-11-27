В "Слуге народа" потребовали от КМУ гарантий трудоустройства работников приватизированных госпредприятий

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский высказал обеспокоенность по поводу дальнейшего трудоустройства действующих сотрудников государственных предприятий, подлежащих приватизации, передает УНН со ссылкой на сообщение депутата в Telegram.

Бужанский напомнил, что Кабмин выставил на приватизацию 415 госпредприятий.

"Скажите, а где можно прочесть, что Кабмин гарантирует работникам этих предприятий сохранение их интересов, то есть, рабочих мест, в будущих договорах с приобретателями? Или тысячи людей просто вышвырнут на улицу за ненадобностью?", - написал нардеп.

Напомним, власть анонсировала распродажу государственных предприятий. Продавать, в частности, намерены государственные банки — “Ощадбанк”, “Укрэксимбанк”, “Укргазбанк” и “ПриватБанк”. Также, пустить с молотка запланировали доли “Укрзализныци”, “Укрпочты” и государственное предприятие “Укрспирт”. Законопроект о приватизации спиртового предприятия зарегистрировал в ВР Президент Владимир Зеленский.

Эксперты отрасли раскритиковали документ. По их словам, инициатива лоббирует интересы водочных компаний, в том числе иностранных, и “убивает” ГП “Укрспирт”.

Несмотря на отсутствие экономических расчетов, двух выводов комитетов, в частности бюджетного, и замечания Главного научно-экспертного управления ВР, комитет ВР по вопросам развития экономики (главный) все равно вынес законопроект в зал для голосования, где его приняли в первом чтении.

Из-за такой ситуации профсоюз ГП “Укрспирт” анонсировал забастовки и требует встречи с Президентом, чтобы предложить ему пути прибыльной приватизации предприятия и взвешенной демонополизации отрасли с наименьшими рисками для экономики и общества, которое может стать потребителем некачественной, бесконтрольно импортируемой и контрабандной спиртовой продукции. В ОП с диалогом с работниками спиртовых предприятий пока не спешат.

“Слуги народа” в парламенте, в свою очередь, все же пообещали существенно доработать президентскую законодательную инициативу (№ 2300) ко второму чтению. Также в профильном экономическом комитете ВР пообещали встретиться и с работниками спиртовой отрасли. Однако, когда именно может состояться такая встреча, пока не сообщили.