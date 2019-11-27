Видеосъемка в кабинете гинеколога: главврач рассказал подробности

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Руководство Одесского областного онкологического диспансера сообщило, что незаконная видеосъемка гинекологических УЗИ, которые после записи загружались на порносайт, происходила на территории, сдаваемой в аренду. Об этом заявил главный врач диспансера Олег Лукьянчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Руководство и сотрудники Областного онкологического диспансера сообщают, что события, описанные в Интернет-изданиях и социальных сетях не имеют никакого отношения к сотрудникам диспансера и его кабинетам. То, о чем сообщают СМИ и соцсети происходило на арендованной территории. Врач, работавший там сотрудником диспансера не являлся. К сожалению, контролировать работу на арендованной территории руководство диспансера по закону не имеет права", - написал главврач.

Он объяснил, что диспансер является собственностью областного совета и не может выгнать арендатора, однако будет настоятельно требовать разрыва договора аренды с "людьми, опозорившими имя врача и человека и бросившими тень на Одесский областной онкологический диспансер".

Со своей стороны, Лукьянчук пообещал, что руководство диспансера окажет всю административную и правовую помощь расследованию.

Напомним, что в кабинете врача-гинеколога Одесского областного онкологического диспансера обнаружили скрытую видеокамеру, которая в течение длительного времени снимала медосмотр женщин, после чего записи загружались на порносайт.

Согласно решению суда, в деле фигурируют двое подозреваемых: врач и представитель компании, который настраивал Интернет-трафик на территории медучреждения.