Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 ноября 2019 12:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3045
Версия для печати

Кремль: мы не комментируем детали газовых переговоров России и Украины

Кремль: мы не комментируем детали газовых переговоров России и Украины

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать детали газовых переговоров РФ и Украины, отметив, что идет обмен коммерческими предложениями, пишет УНН со ссылкой на российское федеральное агентство ТАСС.

“Сейчас идет обмен коммерческими предложениями. Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения. Мы в цейтноте, времени мало. „Нафтогаз“ должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов (газа)”, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что “это все требует времени, оно пока еще есть, но сокращается”. “Поэтому работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно”, — добавил Песков.

Как сообщалось ранее, глава “Газпрома” Алексей Миллер подчеркнул важность быстрого решения технических проблем по созданию оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. В частности, новая структура по транспортировке газа в Украину еще не прошла сертификацию, а для бронирования мощностей для транзита российского газа в Европу нужны определенные сроки. Об этом Миллер сообщил журналистам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина, Кремль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.