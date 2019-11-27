Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 ноября 2019 12:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
2265
Версия для печати

В Днепре полиция задержала группу серийных разбойников

В Днепре полиция задержала группу серийных разбойников

фотогалерея

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Днепре за серию нападений полиция задержала преступную группу, в состав которой входили 5 мужчин, которые похитили у пострадавших более 100 тыс. грн. и при обыске у которых нашли оружие и драгоценные вещи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

"За совершение серии разбойных нападений полиция Днепра задержала преступную группу. Установлено, что в состав группы входило пять мужчин в возрасте от 22 до 43 лет. Трое из них задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Относительно других собирается доказательная база", - говорится в сообщении.

Так, 23 сентября в полицию обратились двое пострадавших. Они рассказали, что пятеро мужчин требовали у них деньги. Под угрозами пострадавшие отдали нападающим более 100 тысяч гривен.

"Совместно с бойцами полка полиции особого назначения злоумышленники были задержаны. 24 ноября полицейские провели по месту жительства и в автомобилях санкционированные обыски, в результате которых было изъято 4 пистолета, ружье и патроны", - информируют в полиции.

Сейчас полицейские выясняют, могло ли это оружие применяться при совершении преступлений. Также были изъяты наручные часы, золотые украшения, мобильные телефоны, долговые расписки и другие вещи, которые подтверждают преступную деятельность задержанных.

"Мужчинам грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), которая предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили правоохранители.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила группировку, которая терроризировала пять регионов Украины через вымогательство материальных средств.

Источник: УНН
Теги: полиция, Днепр и Днепропетровская область, ОПГ, разбойное нападение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.