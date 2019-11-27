В Днепре полиция задержала группу серийных разбойников

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Днепре за серию нападений полиция задержала преступную группу, в состав которой входили 5 мужчин, которые похитили у пострадавших более 100 тыс. грн. и при обыске у которых нашли оружие и драгоценные вещи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

"За совершение серии разбойных нападений полиция Днепра задержала преступную группу. Установлено, что в состав группы входило пять мужчин в возрасте от 22 до 43 лет. Трое из них задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Относительно других собирается доказательная база", - говорится в сообщении.

Так, 23 сентября в полицию обратились двое пострадавших. Они рассказали, что пятеро мужчин требовали у них деньги. Под угрозами пострадавшие отдали нападающим более 100 тысяч гривен.

"Совместно с бойцами полка полиции особого назначения злоумышленники были задержаны. 24 ноября полицейские провели по месту жительства и в автомобилях санкционированные обыски, в результате которых было изъято 4 пистолета, ружье и патроны", - информируют в полиции.

Сейчас полицейские выясняют, могло ли это оружие применяться при совершении преступлений. Также были изъяты наручные часы, золотые украшения, мобильные телефоны, долговые расписки и другие вещи, которые подтверждают преступную деятельность задержанных.

"Мужчинам грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), которая предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили правоохранители.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила группировку, которая терроризировала пять регионов Украины через вымогательство материальных средств.