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Для главной новогодней елки в столицу привезут 400 сосен

Для главной новогодней елки в столицу привезут 400 сосен

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Для монтажа главной новогодней елки, которая будет находится на Софийской площади в Киеве, привезут 400 сосен. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГП "Радомышльское лесоохотничье хозяйство".

"Был заказ на 400 сосен разных размеров: от 1 до 4 м. В четверг-пятницу сосны планируется отправить в Киев", - рассказали на предприятии.

Напомним, большинство киевлян выступают против цельной новогодней елки из-за нежелания спиливать дерево.

Как сообщал УНН, в этом году тематика праздничного оформления Софийской площади, где установят новогоднюю елку, будет посвящена сказке "Щелкунчик".

Также сообщалось, что монтаж главной новогодней елки в Киеве начнется 5 декабря.

На День Святого Николая в Киеве засветятся все новогодние елки.

Источник: УНН
Теги: Киев, Новый год, елка
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