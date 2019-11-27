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ООС: с начала суток боевики дважды нарушали режим тишины

ООС: с начала суток боевики дважды нарушали режим тишины

КИЕВ. 27 ноября. УНН. С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня и обстреливали позиции Объединенных сил у Марьинки. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:30, противник из ручных противотанковых, автоматических станковых и подствольных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции подразделений Объединенных сил у Марьинки, что на Донецком направлении", - сказал представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута.

Указано, что враг открывал огонь с 9:00 до 10:30.

"По имеющейся информации, потерь с нашей стороны нет", - добавил Максим Праута.

Напомним, вчера, 26 ноября, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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