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Зеленский подписал ряд двусторонних документов с Литвой

Зеленский подписал ряд двусторонних документов с Литвой

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Литовской Республики Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский во время визита последнего в Вильнюс подписали ряд двусторонних документов. Об этом заявил Науседа во время совместной пресс- конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы подписали нашу совместную декларацию президентов, которая охватит основные направления нашей работы на ближайшие годы. Также мы подписали декларацию о взаимном признании электронной идентификации и доверительных услуг электронных транзакций. Также декларацию о намерениях сотрудничества в сфере кибербезопасности", - сказал литовский лидер.

Напомним, официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Литву начался утром в среду, 27 ноября.

Источник: УНН
Теги: Литва, Балтика, соглашение, Владимир Зеленский
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