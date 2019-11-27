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Правительство сегодня собирается перераспределить госрасходы на 2019 год

Правительство сегодня собирается перераспределить госрасходы на 2019 год

КИЕВ. 27 ноября УНН. Кабинет министров Украины сегодня на заседании рассмотрит ряд распоряжений о перераспределении расходов на 2019 год, предусмотренных нескольким министерствам и перераспределение субвенции местным бюджетам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания правительства.

Так, правительство планирует рассмотреть проекты распоряжений, касающихся перераспределения некоторых расходов государственного бюджета на 2019 год, предусмотренных Министерству образования и науки и Министерству юстиции, а также перераспределение субвенции на 2019-й местным бюджетам.

Добавим, правительство сегодня собирается выделить почти 500 млн грн на выплату задолженности учителям и врачам.

Кроме того, предусмотрено рассмотрение проектов законов относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме и о введении административной процедуры регистрации рождения и смерти, которые произошли на временно-оккупированных территориях Украины.

Также Кабмин планирует рассмотреть проекты указов Президента Украины Владимира Зеленского о назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования, а также кадровые вопросы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" № 265-ІХ, принятый Верховной Радой 31 октября 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, повестка дня
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