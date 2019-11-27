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Президент Литвы: европейские санкции в отношении России должны оставаться

Президент Литвы: европейские санкции в отношении России должны оставаться

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Литва отмечает, что европейские санкции в отношении России должны оставаться. Об этом заявил президент Литовской Республики Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"Мы считаем, что европейские санкции в отношении России должны оставаться. Здесь мы согласны полностью с моим коллегой, и мы надеемся, что в ближайшее время конкретные решения будут приняты для решения конфликта в Донбассе, которые будут благоприятными для обеих сторон", - сказал президент.

По его словам, во время встречи они с Зеленским говорили также о вкладе Украины в операции НАТО.

"Мы, а также НАТО будут и в дальнейшем оказывать помощь, военную помощь, обмен военными, сотрудничество в кибербезопасности и также в нашей совместной польско-литовско-украинской бригаде", - добавил Науседа.

Как сообщал УНН, Зеленский подписал ряд двусторонних документов с Литвой.

Источник: УНН
Теги: Украина, Литва, Владимир Зеленский
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