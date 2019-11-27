Поддержать Садового в суде пришли мэр Киева Виталий Кличко и экс-депутаты от партии "Самопочи"

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Поддержать мэра Львова Андрея Садового во время судебного заседания пришли мэр Киева Виталий Кличко и экс-депутаты от партии “Самопочи”, передает УНН.

Так, в суд пришли мэр Киева Виталий Кличко и экс-депутаты от партии “Самопочи” Оксана Сыроид, Олег Березюк и Татьяна Острикова. А также народный депутат Украины 9-го созыва Павел Бакунец.

Напомним, Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для мэра Львова Андрея Садового.

Садовом инкриминируют злоупотребление властью.

Как сообщал УНН, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила ему подозрение.

По его словам, речь идет о деле инвестиционной компании и ее планов строительства индустриального парка. Как рассказал Садовый, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора — компанию CTP, от этой компании за землю получили 54 миллиона. Компания должна была построить индустриальный парк.

САП просить Садовом мера пресечения в виде залога объемом 50 миллионов гривен.