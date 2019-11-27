Зеленский сообщил, до какого времени должны действовать санкции против РФ

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Литва имеет понимание того, что международное давление и санкции в отношении России должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины и освобождения всех политических заключенных. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе во время совместной пресс-конференции с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, передает корреспондент УНН.

"Во время переговоров было констатировано единство позиций между Киевом и Вильнюсом по всем вопросам, как двусторонней, так и международной повестки дня. Спасибо за твердую и последовательную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Это для нас очень важно, для нас это приоритет. Мы видим четкое понимание Литвой того, что международное давление и санкции должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины и освобождения всех наших политических заключенных", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что проинформировал президента Науседу об актуальной ситуации на оккупированных территориях Украины и подготовке к "нормандской встречи".

"Рад, что наши взгляды относительно путей завершения войны полностью совпадают", - добавил Президент.

Напомним, Президент Литвы заявил, что европейские санкции в отношении России должны оставаться.