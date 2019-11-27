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Зеленский сообщил, до какого времени должны действовать санкции против РФ

Зеленский сообщил, до какого времени должны действовать санкции против РФ

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Литва имеет понимание того, что международное давление и санкции в отношении России должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины и освобождения всех политических заключенных. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе во время совместной пресс-конференции с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, передает корреспондент УНН.

"Во время переговоров было констатировано единство позиций между Киевом и Вильнюсом по всем вопросам, как двусторонней, так и международной повестки дня. Спасибо за твердую и последовательную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Это для нас очень важно, для нас это приоритет. Мы видим четкое понимание Литвой того, что международное давление и санкции должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины и освобождения всех наших политических заключенных", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что проинформировал президента Науседу об актуальной ситуации на оккупированных территориях Украины и подготовке к "нормандской встречи".

"Рад, что наши взгляды относительно путей завершения войны полностью совпадают", - добавил Президент.

Напомним, Президент Литвы заявил, что европейские санкции в отношении России должны оставаться.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина, Литва, Президент, Владимир Зеленский
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