Контактная группа по Донбассу собралась на заседание в Минске

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.

Ранее сегодня, по данным МИД Беларуси, в Минске началась встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Напомним, перед заседанием ТКГ на Донбассе зафиксировали вражеский обстрел вблизи участка разведения.