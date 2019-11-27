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Контактная группа по Донбассу собралась на заседание в Минске

Контактная группа по Донбассу собралась на заседание в Минске

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.

Ранее сегодня, по данным МИД Беларуси, в Минске началась встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Напомним, перед заседанием ТКГ на Донбассе зафиксировали вражеский обстрел вблизи участка разведения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, контактная группа
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