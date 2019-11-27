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Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине завтра

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине завтра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. По Украине в четверг, 28 ноября, пройдут дожди, на Закарпатье - сильные. Утром в Украине - туман. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 13 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"28 ноября облачно с прояснениями. В западных, ночью также и в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях дождь, местами с мокрым снегом, днем на Закарпатье значительный дождь, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

На большей части территории страны ночью и утром туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на Закарпатье 1-6° тепла; днем 0-5° тепла, в большинстве южных и западных областей 4-9°, в Одесской области и в Крыму до 13°.

Напомним, синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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