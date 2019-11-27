Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 ноября 2019 16:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
5385
Версия для печати

В ближайшее время в Раду внесут доработанный законопроект о бизнес-омбудсмене - Зеленский

В ближайшее время в Раду внесут доработанный законопроект о бизнес-омбудсмене - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В ближайшее время в парламент Украины будет внесен доработанный проект закона об учреждении бизнес-омбудсмена. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе во время участия в работе Украинско-литовского экономического форума в Вильнюсе, передает корреспондент УНН.

"Недавно принято очень важный закон о концессиях, который открывает новые возможности для сотрудничества государства и бизнеса. В ближайшее время в парламент будет внесен доработанный проект закона об учреждении бизнес-омбудсмена, который усовершенствует защиту прав субъектов хозяйствования", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в Украине уважают каждого инвестора, который уже работает в стране, и подчеркнул, что Украина является хорошим местом для инвестиций.

Как сообщалось ранее в УНН, каждая шестая жалоба бизнес-омбудсмену поступает от иностранного инвестора.

Источник: УНН
Теги: Литва, бизнес, омбудсмен, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.