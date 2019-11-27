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В Харьковской области поезд насмерть сбил велосипедиста

В Харьковской области поезд насмерть сбил велосипедиста

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину, который пытался проехать через пути на велосипеде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

"Предварительно, поезд сообщением "Шебелинка - Харьков" сбил мужчину, который пытался проехать через пути на велосипеде. От полученных травм 28-летний гражданин погиб на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие произошло 27 ноября 2019 года в 07:35 в поселке Донец Змиевского района.

"Машинист применял экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось. Движение транспорта прекратилось на два часа", - добавили в пресс-службе.

Указано, что информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции, решается вопрос о квалификации дела по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, во Флориде пассажирский поезд врезался в автомобиль, есть жертвы.

Источник: УНН
Теги: поезд, велосипедисты, Харьков и Харьковская область
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