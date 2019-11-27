Европарламент утвердил состав новой Еврокомиссии до 2024 года

КИЕВ. 27 ноября. УНН. По завершении процесса слушаний, Европарламент утвердил новых членов Европейской Комиссии, которые были представлены на пленарном заседании избранным главой Комиссии Урсулой фон дер Ляйен в среду. Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента, передает УНН.

Так, в ходе поименного голосования, которое состоялось в среду, депутаты Европарламента утвердили новый состав Коллегии уполномоченных 461 голосом "за" при 157 голосах "против" и 89 воздержавшихся.

"В своем вступительном слове избранный Председатель Европейской комиссии фон дер Ляйен подтвердила обязательства, которые она взяла на себя во время пленарных заседаний парламента в июле. Она подчеркнула, что для того, чтобы Европа могла возглавить международные усилия по ряду важнейших вопросов: охране окружающей среды и изменения климата, экономическом росте, интеграцие, инновациях и цифровизацие, а также защите демократии, европейских ценностей, прав граждан и верховенства права, будут созданы соответствующие инвестиционные и нормативные рамки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Европарламенте утвердили еврокомиссара по Венгрии, который отвечает за Украину.

Ранее в УНН сообщалось, 2 июля на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе была предложена кандидатура Урсулы фон дер Ляен на пост главы Еврокомиссии. В тот день лидеры стран ЕС согласовали пакет кандидатур на ключевые должности в ЕС.

15 июля фон дер Ляйен заявила о намерении уйти в отставку с поста министра обороны Германии. Фон дер Ляйен стала первой женщиной на посту главы Еврокомиссии.