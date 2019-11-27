Правительство поддержало введение электронных трудовых книжек

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня на заседании поддержал инициативу Минсоцполитики ввести в Украине электронные трудовые книжки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр соцполитики Украины Юлия Соколовская, передает УНН.

"Сегодня правительство поддержало инициативу Минсоцполитики относительно электронных трудовых книжек. Теперь появляется возможность того, что бумажная трудовая книжка перестанет быть документом строгой отчетности и отойдет в прошлое", - написала министр.

По ее словам, работники не должны будут собирать кучу справок для подтверждения трудового стажа, если потеряли книжку, а пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически без лишней бюрократии.

"Это позволит каждому в несколько кликов с помощью электронной подписи получить выписку в электронном кабинете Пенсионного фонда и не бояться потерять трудовую книжку. Работники будут уверены, что сведения всегда надежно защищены, а недобросовестный работодатель их не искривит. Когда наступит время оформить пенсионные выплаты - это будет легко и без хлопот относительно сбора подтверждающих документов - все данные уже будет знать Пенсионный фонд. Работодатели не будут нагружены лишним кадровым учетом и иметь всегда достоверную информацию о своих работниках", - отметила Соколовская.

Кроме того, никто не будет запрещать продолжать дублировать сведения о своей трудовой деятельности на бумаге.

"Для окончательного воплощения этих изменений нужна поддержка народных депутатов, которые будут голосовать за соответствующий законопроект. Просим Верховную Раду поддержать", - указала министр.

Ранее УНН сообщал, что министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет намерен в течение 6-9 месяцев "истреблять" бумажные процессы в сфере HR в госорганах.