Украина и Литва подписали Декларацию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В среду, 27 ноября, в рамках визита украинской делегации во главе с Президентом Украины в Литовскую Республику состоялась встреча оборонных ведомств Украины и Литвы. По результатам встречи чиновники подписали совместную декларацию, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Украины.

"По результатам встречи Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр охраны края Литовской Республики Раймундас Кароблис подписали Декларацию о намерениях сотрудничества в сфере кибернетической безопасности между оборонными ведомствами двух стран", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что документ предусматривает ряд мероприятий, направленных на развитие сотрудничества в указанной сфере для обеспечения соответствующего реагирования в случае возникновения масштабных национальных или международных киберинцидентов.

Стороны также выразили намерение создать совместные пункты единого контакта для обмена информацией о кибернетических угрозах и нападениях, а также разработать план совместных учений.

Как писали ранее в УНН, президент Литовской Республики Гитанас Науседа и Президент Украины Владимир Зеленский во время визита последнего в Вильнюс подписали ряд двусторонних документов.