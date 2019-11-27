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Среда, 27 ноября 2019, 15:08 • Анна Мурашко • 4035
В Днепре сообщение о заминировании школ оказалось фальшивым
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В четырех школах Днепра взрывоопасные предметы не нашли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепровского отдела полиции в Facebook.
“Полицейскими вместе с работниками взрывотехнической службы проведена проверка. Взрывоопасных предметов обнаружено не было”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Днепре сообщили о заминировании четырех школ, из учреждений эвакуировали учеников и работников.
Как сообщалось, в Киеве будут судить мужчину, который с целью дезорганизовать деятельность правоохранительных органов столицы, сообщил о “заминировании” центров скорой медицинской помощи.
Источник: УНН