В Днепре сообщение о заминировании школ оказалось фальшивым

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В четырех школах Днепра взрывоопасные предметы не нашли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепровского отдела полиции в Facebook.

“Полицейскими вместе с работниками взрывотехнической службы проведена проверка. Взрывоопасных предметов обнаружено не было”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре сообщили о заминировании четырех школ, из учреждений эвакуировали учеников и работников.

Как сообщалось, в Киеве будут судить мужчину, который с целью дезорганизовать деятельность правоохранительных органов столицы, сообщил о “заминировании” центров скорой медицинской помощи.