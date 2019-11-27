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Правительство выделило более миллиарда гривен на больничные и декретные

Правительство выделило более миллиарда гривен на больничные и декретные

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Кабинет министров сегодня на заседании увеличил бюджет Фонда социального страхования на 1,4 млрд грн в 2019 году для выплаты больничных и других выплат. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минсоцполитики.

"Сегодня Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства социальной политики и увеличил бюджет Фонда социального страхования на 1,4 млрд грн в 2019 году", - указали в министерстве.

Как отмечается, это произошло за счет дополнительных поступлений единого социального взноса, которые получает Фонд ежемесячно с января.

"Эти средства будут направлены на сбалансирование Фонда и выплаты по больничным листам, помощь при беременности и родах и выплаты на погребение", - добавили в ведомстве.

Соответствующее решение "О внесении изменений в бюджет Фонда социального страхования Украины на 2019 год" было принято на заседании КМУ 27 ноября.

Ранее Омбудсмен Денисова сообщила о более 1 млрд грн задолженности за больничные.

Напомним, между Минсоцполитики и соцстрахом произошел конфликт после того момента, как последние приостановили выплаты больничных и декретных. В Фонде соцстраха отметили, что финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденным бюджетом Фонда.

В свою очередь, в Минсоцполитики заверили, что соцстрах имеет деньги на больничные и декретные.

После чего, Евгений Баженков 21 ноября подписал соответствующие документы для полного восстановления всех выплат материального обеспечения.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Минсоцполитики, больничные
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