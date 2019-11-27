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В Одессе совершил аварийную посадку самолет

В Одессе совершил аварийную посадку самолет

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Международном аэропорту "Одесса" совершил аварийную посадку учебно-тренировочный самолет, у которого отказал двигатель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Сегодня, 27 ноября, в 12:53 учебно-тренировочный самолет YAK-18 совершил вынужденную посадку в аэропорту "Одесса". Причиной стал отказ двигателя", - говорится в сообщении.

Сообщается, что самолет отправился с аэродрома "Гидропорт", что в Одесской области, и летел в течение часа.

"На борту находилось два человека. Никто из них не пострадал. Аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-служб.е

Напомним, появилось видео, как двигатель Boeing в США загорелся во время полета.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, самолет, аэропорт
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