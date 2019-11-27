Секс-скандал: правительство уволило Клитину с должности заместителя министра инфраструктуры

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правительство освободило Александру Клитину с должности заместителя министра инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

“Сегодня, 27 ноября 2019 года, Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. Так, Правительством уволена Клитину Александру Петровну с должности заместителя Министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции”, — говорится в сообщении.

Напомним, Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что на следующем заседании правительства уволит свою заступницу Клитину из-за секс-скандала.

Как ранее сообщал УНН, Александра Клитину стала заместителем министра инфраструктуры 18 сентября.