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Секс-скандал: правительство уволило Клитину с должности заместителя министра инфраструктуры

Секс-скандал: правительство уволило Клитину с должности заместителя министра инфраструктуры

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правительство освободило Александру Клитину с должности заместителя министра инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

“Сегодня, 27 ноября 2019 года, Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. Так, Правительством уволена Клитину Александру Петровну с должности заместителя Министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции”, — говорится в сообщении.

Напомним, Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что на следующем заседании правительства уволит свою заступницу Клитину из-за секс-скандала.

Как ранее сообщал УНН, Александра Клитину стала заместителем министра инфраструктуры 18 сентября.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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