Правительство назначило новых глав Укртрансбезпекы и Укринфрапроекту

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правительство приняло ряд кадровых решений, а именно назначил новых глав Укртрансбезпекы и Укринфрапроекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

“Сегодня, 27 ноября 2019 года, Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. Кабинет Министров Украины назначил Хомякова Кирилла Алексеевича Председателем Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины и Погорелого Александра Викторовича Председателем Государственной службы по безопасности на транспорте”, — говорится в сообщении.

Напомним, Правительство уволило Александру Клитину с поста заместителя министра инфраструктуры.