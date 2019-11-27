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Правительство назначило новых глав Укртрансбезпекы и Укринфрапроекту

Правительство назначило новых глав Укртрансбезпекы и Укринфрапроекту

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правительство приняло ряд кадровых решений, а именно назначил новых глав Укртрансбезпекы и Укринфрапроекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

“Сегодня, 27 ноября 2019 года, Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. Кабинет Министров Украины назначил Хомякова Кирилла Алексеевича Председателем Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины и Погорелого Александра Викторовича Председателем Государственной службы по безопасности на транспорте”, — говорится в сообщении.

Напомним, Правительство уволило Александру Клитину с поста заместителя министра инфраструктуры.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Мининфраструктуры
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